Als je haar maar goed zit, kapsalon geeft vijf make-overs weg aan de Voedselbank Bedrijfsleider Peggy bij de producten voor de Voedselbank. (Foto: Petra van Middendorp)

VELDHOVEN - Vijf make-overs en kortingsbonnen voor een knipbeurt. Traditions Kappers in Veldhoven is niet alleen een inzamelpunt voor de actie Samen voor de Voedselbank, maar doet ook nog net even iets extra's voor de (armere) medemens. "Zo'n zeventig gezinnen maken gebruik van de Voedselbank in Veldhoven en daar willen we iets voor doen."

Geschreven door Petra van Middendorp

"Wij gaan vijf mensen heel gelukkig maken", vertelt Peggy van Summeren, bedrijfsleider bij de kapsalon. "De haren worden gedaan en eventueel wat make-up. Wij vinden het echt super leuk." Klanten van de Voedselbank in Veldhoven die niet tot de gelukkige vijf horen, hoeven niet te treuren. Zij krijgen een kortingsbon en besparen zo ook flink op de kosten.

Donaties

In vijf dagen tijd staan er al drie gevulde tassen en een bomvolle krat voor de toonbank. "Melk, rijst, soep, er zijn al heel veel mooie producten gebracht. Er kwam hier zelfs een stel binnen lopen met een tree melk en een tree pastasauzen. Het is echt mooi dat het hier zo leeft." Ook de (leerling) kappers nemen spullen mee voor de actie. Klanten die zonder producten binnenstappen, komen soms terug om alsnog iets te doneren. "Zij gaan dan naar de supermarkt of kijken in hun keukenkastjes en komen dan terug om het af te geven." Lees ook: Eerste volle kratten voor Samen voor de Voedselbank zijn binnen Bruine Bonen

Een mevrouw die met een gevuld tasje langskomt, laat zien wat ze bij zich heeft. "Twee potjes bruine bonen in tomatensaus en een pak rijst. Dan kan er een grote pan nasi gemaakt worden." De vrouw vindt het belangrijk elk jaar iets aan de Voedselbank te geven. "Wij hebben alles al en zo heeft iedereen het met kerst goed." Bekijk ook: Hoe wordt een pakket voor de Voedselbank samengesteld?