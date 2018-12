Moeder en dochter enorm geschrokken van overvallers in Sint Willebrord

SINT WILLEBRORD - De drie overvallers die donderdagavond een huis in Sint Willebrord binnendrongen troffen daar een moeder en dochter. Ze hielden de twee vrouwen in bedwang terwijl ze de woning doorzochten.

Een van de mannen bedreigde de dames met iets dat op een vuurwapen leek. De daders droegen allemaal een bivakmuts, ze waren op zoek naar geld. Ze gingen er uiteindelijk vandoor met een onbekende buit.

Rond half tien kwamen de mannen via de voordeur het huis binnen aan de Monseigneur van Rooijstraat. Twintig minuten later waren ze weer weg en waarschuwden de bewoners de politie. Agenten troffen de vrouwen hevig geëmotioneerd aan, ze waren niet gewond.

Politie zoekt getuigen en camerabeelden

De politie is dringend op zoek naar getuigen van de overval en camerabeelden waar de daders op staan. Het gaat om drie mannen. De eerste dader is een beetje mollig en is 1.75 meter lang. Hij was tussen de vijfentwintig en dertig jaar oud. Hij droeg zwarte kleding en is mogelijk van Noord-Afrikaanse afkomst.

De tweede dader was een stuk langer, waarschijnlijk is hij 1.90 meter lang. Hij heeft een blanke huidskleur. Van de derde dader is alleen bekend dat hij zwarte kleren droeg tijdens de overval..