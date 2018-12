Sandra (18) werd gedwongen om seks te hebben met vreemde mannen, ‘Ik zei elke keer nee’

Het meisje uit Brabant is ontzettend bang om te worden herkend. Daarom vertelt ze anoniem over wat er zich de afgelopen twee jaar in haar leven heeft afgespeeld. Sommige dingen kan Sandra niet vertellen. Omdat het te pijnlijk is, of vanwege de veiligheid van haar en haar familie.

Het begon op de middelbare school. Thuis ging het slecht. Een goede vriendin waar Sandra vaak mee afsprak, stelde haar voor aan een groep jongens. “Een van hen viel mij op. Hij gaf mij veel aandacht en dat was fijn. Dat had ik op dat moment nodig, denk ik.”

Geldproblemen

Na het tijdje vertelde de jongen aan Sandra dat hij geldproblemen had. Zij zou hem kunnen helpen om die problemen op te lossen. “Hij wilde dat ik seks zou hebben met vrienden van hem. Ik heb toen natuurlijk meteen nee gezegd, omdat ik dat nogal absurd vond.”

Maar het antwoord ‘nee’ zinde de jongen niet. Hij begon haar te slaan en uit te schelden. In de auto, zodat ze niet weg kon. Daarna dreigde de jongen dat hij de familie van Sandra iets aan zou doen als zij niet zou doen wat hij zei. “Als je zo jong bent, het thuis slecht gaat, je niet veel vrienden hebt en je wordt mishandeld, dan is het al snel gebeurd.” Ze gaf toe.

“De eerste keer was moeilijk. Ik ontmoette elke keer de jongens op straat, en het speelde zich af in een auto. Daarna voelde ik me vies, ik schaamde me. Ik dacht: niemand mag dit ooit weten. Ik heb meerdere malen bij elke man nee gezegd. Het was altijd duidelijk dat ik het niet wilde. Maar geen enkele man hielp mij. Ze wisten naar mijn idee allemaal dat ik 17 was.”

Haren wassen

Thuis kreeg Sandra ruzie met haar moeder, omdat ze extreem vaak haar haren wilde wassen. Een stille noodkreet van het jonge slachtoffer, dat door haar ouders niet werd opgepikt. Later ontdekte de moeder van Sandra dat op al die dagen dat haar dochter wéér haar haren wilde wassen, ze was misbruikt.

Na die lange angstige periode vond Sandra een manier om open kaart te spelen met haar ouders. “Het was heel moeilijk. Maar er viel ook een last van mijn schouders. Nu weten papa en mama het, en nu komt het allemaal goed.”

Trauma

Sandra deed aangifte. Via de politie kwam ze bij een hulpinstantie terecht, waar ze nu traumatherapie krijgt. Langzaamaan komt Sandra er bovenop. Maar ze heeft nog een lange weg te gaan. “Ik ben nog niet helemaal terug op eigen benen. Ik heb nog hulp nodig om alles te verwerken. Want het doet zoveel met je, dat ik eigenlijk niet goed kan uitleggen hoeveel precies.”