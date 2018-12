Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Varkens overleden in België na ongeluk tijdens transport door Molenschots vervoersbedrijf (Beeld: ATV België)

BRASSCHAAT - In Brasschaat bij Antwerpen zijn vrijdagochtend vroeg meer dan honderd varkens overleden toen de vrachtwagen waar ze in zaten van de weg raakte. De truck van transportbedrijf Boemaars uit Molenschot belandde op zijn kant in een sloot langs de kant van de Essensteenseweg.

Geschreven door Marrie Meeuwsen

In de wagen zaten tweehonderd dieren. Een groot deel overleefde de klap niet. De dieren die het overleefden liepen rond over straat na het ongeluk. Heftige beelden

In de Belgische media zijn heftige beelden te zien van de dode varkens die worden afgevoerd. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Het Molenschotse bedrijf heeft laten weten dat het ongeluk voor de chauffeur 'gelukkig goed is afgelopen'.