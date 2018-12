Rechter tikt Meierijstad op de vingers om megastal Nijnsel

NIJNSEL - De rechter in Den Bosch heeft het besluit van de gemeente Meierijstad, om de vergunning voor de bouw van een megavarkensstal in Nijnsel te weigeren, vrijdag vernietigd. Maar de rechter komt niet tot een ander oordeel.

Thomas Verhagen wil aan de Lieshoutseweg een stal voor bijna 18.000 varkens bouwen. De gemeente wees dit plan af door te wijzen op de zogenoemde stalderingsregeling van de provincie. Die houdt in dat voor het uitbreiden van stalruimte ergens anders een stal moet worden gesloopt of een nieuwe bestemming moet krijgen. Maar dit had de gemeente volgens de rechter toen helemaal niet mogen doen.

Stalderingsregeling

Op het moment van de afwijzing liep er namelijk nog een verzoek van de gemeente bij de provincie voor ontheffing van deze regeling. Volgens de rechter had de gemeente ten minste moeten wachten met het afwijzen van Verhagen tot de provincie een standpunt hierover had bepaald.

Inmiddels heeft de provincie zich hierover gebogen en het verzoek om ontheffing geweigerd. Daarom wordt de vergunning nog steeds geweigerd. "En zonder vergunning", zo zegt een woordvoerster van de gemeente, "kan er niet worden gebouwd."