Man die met giertank echtpaar aanreed, krijgt een taakstraf van 160 uur en een rijontzegging

BOEKEL - De man die op zijn tractor met gierton in Boekel een wandelend echtpaar aanreed, heeft een taakstraf van 160 uur opgelegd gekregen. De man en de vrouw werden zwaargewond met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De sproeiers van de gierton waren niet ingeklapt.

Het ongeval gebeurde op 16 mei van dit jaar. De tractor probeerde uit te wijken toen hij het tweetal zag maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. Hij raakte ook twee bomen.

De vrouw liep een schedelbasisfactuur, gebroken neus en oogkas en meerdere kaakbreuken op. De man hield een gebroken bovenbeen op aan het ongeval. Er werden twee ambulances opgeroepen.

Spijtbetuiging

De rechter rekent het de man zwaar aan dat hij niet goed heeft opgelet en daardoor een ongeluk veroorzaakte waarbij het leven van mensen drastisch is veranderd. Het echtpaar wandelde graag, maar het is maar de vraag of dat nog kan en of zij volledig zullen herstellen.

Aan de andere kant kwam de spijtbetuiging van de man volgens de rechter oprecht over, waardoor de rechtbank geen gehoor heeft gegeven aan de hogere eis van de officier van justitie.

Uit het rechtbankverslag blijkt dat de dader een liefhebber is van tractoren. Toen hij te horen kreeg dat zijn rijbewijs voor een jaar wordt ingevorderd, was zijn verklaring: "Maar dat is mijn enige hobby".