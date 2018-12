Honderden liters zeewater pompt Piet voor zijn geliefde zeepaardjes uit de Bergse Diepsluis

Hectors heeft niet voor niets zoveel over voor zijn dierbare zeepaardjes, die hij zelf kweekt. De West-Brabander is tweevoudig Nederlands Kampioen Zeeaquarium. En dat is volgens hem een stuk moeilijker dan een zoetwater aquarium bijhouden. “Dat komt gewoon uit de kraan. In Zeewater zit je toch met het zoutgehalte, calcium en magnesium. Allemaal bestanddelen die perfect in balans moeten zijn.”

'Perfect water'

Daarom stapt hij dus geregeld in zijn transportbusje om naar de Bergse Diepsluis in Tholen te rijden. “Daar is het water perfect. Vroeger reed ik met jerrycans maar nu heb ik een vat van 750 liter achterin staan.” Iets anders past er niet meer bij.

Grote opslagtank

Thuis gaat het water in een grote opslagtank. “Van tweeduizend liter. Vanuit daar druppelt het water vierentwintig uur per dag automatisch in zijn aquarium.”

In het aquarium van Hectors zwemmen alleen maar zeepaardjes. Vissen kunnen er niet bij. “Dan zouden de zeepaardjes verhongeren, die kijken namelijk eerst heel lang naar hun voedsel voordat ze het opeten. Vissen zijn juist heel snel met eten.”

'Het straalt echt rust uit'

Dat hij een aquarium wilde met zeepaardjes heeft te maken met de elegantie van de beestjes. "Ik vind het echt geweldige dieren, Ze zweven bijna in het water. Het straalt echt rust uit", vertelt Hectors terwijl hij zijn aquarium in tuurt.

Zijn zeepaardjes krijgen garnalen te eten. "Levende garnaaltjes in de zomer en in de winter uit de diepvries. Er werd me altijd verteld dat ze heel moeilijk te houden zijn. Maar het blijkt toch wel te doen als ze levend voer krijgen."

Keurmeesters aan huis

Al veertien jaar doet Hectors mee met het Nederlands Kampioenschap. “Vijf jaar geleden won ik voor het eerst, daarna werd ik tweede en derde.” Tot twee weken geleden. De keurmeesters kwamen aan huis, want een aquarium neem je zo moeilijk mee. Ze beoordeelden het aquarium van de zeepaardjesman als mooiste van het land.