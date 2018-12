'Kun je voor mij op de uitkijk staan?' Overvaller vraagt voorbijganger om hulp [VIDEO]

Bij de eerste overval werd de pompmedewerker met een breekijzer tegen het hoofd geslagen. Er werden alleen sigaretten meegenomen.

Opmerkelijk is dat nét voor deze overval, een willekeurige voorbijganger door de overvaller werd gevraagd om op de uitkijk te staan bij Kruidvat. De passant weigerde. Vreemd genoeg bleek de winkel ook nog eens gesloten.

Drie weken later maakte de overvaller wel een geldbedrag buit toen hij opnieuw het Esso tankstation overviel. Beek en Donk is de afgelopen weken geteisterd door overvallen. De burgemeester zei eerder dat het onacceptabel is.

Overvaller Beek en Donk