Hoeveel werk zit er eigenlijk in zo’n kersthuis? ‘Eigenlijk zijn wij het hele jaar bezig’

“Eigenlijk zijn we het hele jaar door al bezig met het afspeuren van Marktplaats, op zoek naar nieuwe versiering. Een paar weken voordat Sinterklaas begint, kijkt mijn man of alle spullen nog heel zijn en of ze nog netjes zijn. Hij haalt dan spullen uit alle hoeken van de zolder, uit de schuur en uit de garage van mijn schoonbroer”, vertelt Rickye.

Stap voor stap opbouwen

Volgens Rickye doet haar man – en daarmee de andere eigenaar van het huis –, Bart Wouters, het meeste werk. “Mijn man begint ongeveer twee weken voordat Sinterklaas begint met versieren. Hij begint dan aan de voorgevel van het huis, want dat valt zo voor Sinterklaas het minste op. Dan wordt de vloerbedekking – de sneeuw – gelegd. Rondom de tuin worden dan slingers opgehangen met lichtjes erin. Dan volgen de kerstbomen en de in elkaar gezette takjes met lichtjes.”





Het huis van Rickye en Bart in Eindhoven.





Maar dan zijn we er nog niet. “Daarna legt hij planken weg waar de herten en de slee op komen te staan. Daarna gaat het heel snel. De kerstman komt in de slee en de pakjes worden erbij gelegd en dan mogen de lichtjes de dag na Sinterklaas aan”, gaat Rickye verder. Zelf doet Rickye de finishing touch: “Ik zet de takjes en de bankjes goed en ik kijk of de kleding van de Kerstman goed zit.”

Er staan een stuk of negen kerstbomen in de tuin.

Rickye zegt dat het een uit de hand gelopen hobby is van haar man. “Een jaar of negentien geleden zijn we begonnen met één ding weg te zetten in de tuin. Nu hebben we alleen al een stuk of negen kerstbomen in de tuin staan”, zegt ze.

De kerstshow in de tuin trekt Bart en Rickye veel kijkers. “Door de reacties van de mensen ga je steeds een stapje verder. Er worden foto’s gemaakt door mensen die langslopen, kinderen komen langs en auto’s gaan langzamer rijden of zelfs stilstaan.” Het gaat dan ook vooral om de kerstversiering buiten, want binnen staat alleen een kerstboom.

Kosten

Alle kerstversiering mag wel wat kosten. “Alle hobby’s kosten geld. Maar inderdaad, het kost heel erg veel. We hebben twee herten en twee rendieren in de tuin staan die per stuk wel ruim 500 euro kosten. Per jaar komt er telkens een beetje bij, dus jaarlijks voel je het niet heel erg. Maar totaal loopt het wel op in de papieren. En dan hebben we het nog niet eens over de energierekening, dus reken maar uit”, vertelt Rickye.

Volgens Rickye is gelukkig nog nooit iets kapot gemaakt. “We hopen dat het allemaal heel blijft. Als mensen het vernielen, stoppen we meteen.” Rickye legt wel uit dat alles goed vast zit erg goed beveiligd is met alarmen.

De buren hebben geen last van al het licht.

Bart en Rickye letten wel op het milieu. “We proberen zo veel mogelijk om te zetten in LED verlichting, want dat is energiezuinig”, zegt Rickye. Ze zetten de lampjes daarnaast ook niet de hele dag en nacht aan. “Als het begint te schemeren zetten we de lampjes aan. Als we naar bed gaan, gaan ze uit. De buren hebben dan ook geen last van al het licht. Ze vinden het zelfs geweldig leuk.”

Mooiste Kersthuis van Brabant 2018

Bart en Rickye hebben geprobeerd de buren zelfs aan te steken met hun hobby, maar dat is helaas mislukt. “Wij hopen dat we veel mensen kunnen aansteken. De versiering hoort bij de kerst en bij de sfeer. Wij zijn er in ieder geval heel erg blij mee.”

Omroep Brabant organiseert dit jaar opnieuw een verkiezing voor het Mooiste Kersthuis van Brabant. Via Facebook of via e-mail kun je een foto sturen van je prachtig versierde woning. Omroep Brabant kiest vervolgens de mooiste huizen uit. Daarna mogen onze lezers en kijkers stemmen op hun favoriet en wordt er één huis gekozen tot grote winnaar.









Je kunt tot 14 december een huis aanmelden. Omroep Brabant laat de week daarna iedere dag een mooi kersthuis zien. Vanaf 21 december kun je stemmen.