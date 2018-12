Professionele wietplantage opgerold in Eindhoven, ruim 300 hennepplanten vernietigd

De hennepplantage zat in een loods aan de Raedeckerstraat. In de omgeving van de schuur hing een stevige henneplucht.

Met houten planken waren er in de loods een aantal extra ruimtes gebouwd. In een van de ruimtes vond de politie driehonderd plantjes. In een even grote ruimte bleek een hoeveelheid drugs al te zijn geoogst. Een derde gebouwtje was nog in aanbouw.

Bedrijfskantine

Wat opvalt aan de grote hennepplantage is de gestructureerde en verzorgde manier waarop alles is aangelegd. Een ooggetuige sprak vrijdagavond van 'opvallend netjes en professioneel'.

Bij tal van kwekerijen is het vaak een zooitje; stroomkabels zijn bijvoorbeeld vaak levensgevaarlijk aangelegd. Dat was bij de hennepfabriek in Eindhoven wel anders. Daar hadden de illegale kwekers zelfs een soort kantine gemaakt met een keukentje en een koffiezetapparaat.

Vernietigd en ontmanteld

De politie heeft vrijdag alles ontmanteld en vernietigd. Er zijn vooralsnog geen verdachten opgepakt. De politie doet verder onderzoek naar de hennepfabriek.

Burgemeester John Jorritsma kreeg vrijdag een rondleiding door de 'hennepfabriek'. zoals de politie de kwekerij noemt.

Burgemeester John Jorritsma kijkt toe in de hennepplantage. (Foto: Sem van Rijssel)