PSV op 1-0 voorsprong tegen Excelsior, het is Luuk de Jong die het doet [LIVE]

EINDHOVEN - Kan PSV nu wel winnen van een Rotterdamse club? PSV heeft kans om zich te herstellen van de nederlaag tegen Feyenoord. De koploper staat met 1-0 voor tegen Excelsior. De Eindhovenaren verloren slechts één keer thuis van de huidige middenmotor, dat was in 1971. Er zijn twee wijzigingen van PSV ten opzichte van de vorige wedstrijd.

22' Een applaus vanaf de tribunes, voor Jordy Vogels, een 22-jarige supporter die vorige week omkwam bij een ongeval.









21' Mansveld herroept zijn beslissing. Het is geen strafschop! Het zorgt voor een fluitconcert van PSV-fans.

18' Overtreding, Van der Meer brengt Lozano uit balans. De bal gaat op de stip. Lozano gaat achter de bal staan. Hoewel: Scheidsrechter Jeroen Mansveld overlegt nog even met de VAR, was het wel echt een penalty?

17' Wie anders dan Luuk de Jong helpt zijn ploeg aan een voorsprong. Het is zijn 13e goal van het seizoen!









12' Vrije trap genomen, de bal komt niet uit bij Bergwijn.

10' PSV heeft zoals verwacht het meeste balbezit, maar tot goede kansen leidt het niet.

4' Overtreding van De Jong. Hij duwt Mattheij weg, vrije trap voor Excelsior.

2' Hoekschop voor PSV, die levert echter niet veel gevaar op.

1' We zijn begonnen.





PSV heeft nog maar twee punten voorsprong op Ajax. Als de mannen van Van Bommel onverhoopt verliezen, en Ajax wint van PEC, dat is PSV de koppositie kwijt. Er staat dus veel op het spel.

Van Bommel zei eerder dat hij zijn basisteam niet zou wijzigen na het verlies tegen Feyenoord. Toch zien we twee verrassende namen in de selectie. Hij geeft niet alleen zoals gebruikelijk Mexicaan Hirving Lozano een basisplek, ook Gutiérrez mag starten. Hij krijgt de voorkeur boven middenvelder Gastón Pereiro. Ook Daniel Schwaab speelt niet, hij wordt vervangen door Trent Sainsbury.

Een oude bekende is in het stadion aanwezig. Carlos Salcido (38) wordt benoemd tot PSV-ambassadeur in Mexico. Met de titel wil de club de band met Mexico onderstrepen.