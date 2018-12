Kan Den Bosch de koppositie vasthouden (0-1) en weet Helmond Sport weer te winnen? [LIVE]

EINDHOVEN - FC Den Bosch is trots koploper van de eerste divisie. Een verdienste van weldoener Kakhi Jordania die de portemonnee trok om nieuwe spelers te halen, maar ook van trainer Wil Boessen die van een aantal individuen een team wist te maken. De Bosschenaren hebben één punt meer dan Go Ahead Eagles dus winst tegen NEC is noodzaak. De ploeg staat echter 1-0 achter. Bijna alle Brabantse clubs (RKC, FC Eindhoven, FC Den Bosch) spelen vrijdagavond een thuiswedstrijd. Alleen de spelers van TOP Oss en Helmond Sport moesten de bus in.

FC Den Bosch - NEC

Het is voor de Bossche ploeg de voorlaatste thuiswedstrijd van de eerste seizoenshelft. NEC, voormalig eredivisionist, staat op de negende plek op de ranglijst. 26 keer stonden de twee teams tegenover elkaar, elf keer won NEC en zes keer won Den Bosch. Het zal dus een zware wedstrijd worden, zeker op het natte veld.

Al na 20 seconden ligt de bal er in, doelman Van der Steen redt anders had NEC al voorgestaan. Dat belooft een spectaculair duel te worden.

De eerste vijftien minuten gaat het gelijk op, maar het is Den Bosch dat in de twaalfde minuut een grote kans krijgt. Sappinen kopt een voorzet van Khammas op de lat.

18' FC Den Bosch komt op een 0-1 achterstand te staan. Jonathan Okita schiet van randje zestien binnen. De koploper staat dus op achterstand.













RKC Waalwijk - MVV Maastricht

De Waalwijkers waren aan een aardige reeks bezig. Er werd gewonnen van Helmond Sport en N.E.C. Nijmegen versloeg. De ploeg van trainer Fred Grim ging voor drie overwinningen op rij, maar dat bleek te veel van het goede. In en tegen Dordrecht werd er met 2-0 verloren.

RKC en MVV treffen elkaar vanavond voor de veertiende keer op het één na hoogste niveau van Nederland. Dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn, blijkt wel uit de statistieken. RKC wist zesmaal de drie punten over de streep te trekken, tegenover vier Limburgse zeges. Vorig seizoen speelden beide teams in Waalwijk met 1-1 gelijk.

Al in de eerste minuut een uitstekende kans voor Dylan Seys, die de bal er van dichtbij niet inkrijgt. Het is na vijf minuten spelen een aardige openingsfase, met kansen voor beide clubs.

FC Eindhoven - Jong FC Utrecht

De ploeg van trainer David Nascimento is bezig aan een goede serie en wil deze lijn voortzetten tegen de Domstedelingen. Vorige week boekte de ploeg van trainer David Nascimento op bezoek bij SC Cambuur de derde overwinning op rij. Jong FC Utrecht staat na zestien speelronde op de negentiende plaats.

Jong Ajax - TOP Oss

Ondanks het eerder verlies tegen Roda JC staat TOP OSS nog altijd vierde, want de gehele top zes morste punten. Jong Ajax staat elfde, maar de ploeg weet makkelijk te scoren. Het kan dus een spannende pot worden. TOP Oss won de onderlinge confrontatie slechts één keer, in 2013. Van het huidige elftal was alleen Dennis Janssen er toen bij.

In de derde minuut een goede kans voor Jong Ajax, maar goalie Olij zit er goed tussen.









Go Ahead Eagles - Helmond Sport

Vorige week vrijdag won de hekkensluiter met 3-0 van het hoog geklasseerde Sparta Rotterdam. De sfeer is dus goed in Helmond. Kan het opnieuw stunten tegen Go Ahead dat tweede staat? De Eagles verloren drie van de laatste vijf wedstrijden. Helmond-trainer Rob Alflen ziet kansen en heeft vertrouwen in een goed resultaat. “Ze hebben dik verloren van Jong PSV, dat heel erg goed was. Daarvoor verloren ze ook van TOP. Go Ahead zit niet in beste fase, dat zegt niet alles maar er zit in ieder geval spanning op.”

De eerste vijf minuten heeft Helmond Sport het moeilijk.