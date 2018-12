Zanger Rob van Daal stapt voor nieuwe clip op paard: 'Je moet er wat voor over hebben'

"Je moet er wat voor over hebben", zegt Rob gekscherend als hij eenmaal hoog op het paard zit. "Ik heb nog nooit op een paard gezeten en heb wel wat last van de billen, maar het gaat buitengewoon goed."

Ridders te paard

Het nummer is een ode aan Ivanhoe, de ridder uit een tv-serie die razend populair was eind jaren 50. Roger Moore speelde de hoofdrol in deze serie. Voor de spectaculaire shots, bijvoorbeeld met een steigerend paard, werd wel een stuntman ingehuurd: "Er zijn situaties die je beter over kan laten aan echte ridders"

Rob van Daal maakt al jaren Nederlandstalige nummers. 'Ik wil een kus', of 'Valeria' werd bekend bij het grote publiek. Twee jaar geleden maakte hij zijn laatste carnavalsnummer met de titel 'Oh Sylvana', duidend op Sylvana Simons. De tekst bevatte onder meer de regels 'Waarom pak jij je koffers niet?' en 'Wat ben jij een zielepiet'.

Het ledje zorgde destijds voor veel ophef. Rob wil er nu niet veel meer over kwijt: "Gedane zaken, nemen geen keer. Het was een ludiek grapje en verder heb ik er nooit iets mee bedoeld. Voor de rest wil ik er liever niets meer over zeggen. Het is goed zo."