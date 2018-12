Deel dit artikel:













Team Joanneskerk Open in Oisterwijk heeft genoeg van 'liefdeloze behandeling' van pastor Ad Kennes Ondanks alle strubbelingen is de Joanneskerk in Oisterwijk nog steeds open (Foto: Wikimedia).

OISTERWIJK - Het botert al geruime tijd niet tussen het Team Joanneskerk Open (ontstaan vanuit de Joannesgemeenschap in Oisterwijk) en het pastoraal team en bestuur van de Joanneskerk en bisschop De Korte. Als het aan de drie laatsten had gelegen was de kerk al lang gesloten. Maar omdat het Team Joanneskerk Open hier in de zomer met succes bezwaar tegen maakte in Rome, is de kerk aan De Lind in Oisterwijk nog steeds open.

Geschreven door Jacky Goossens

Maar daarmee kwam nog geen einde aan de strubbelingen tussen een aantal parochianen van de Joannesgemeenschap en het pastoraal team- en bestuur van de Joanneskerk. Die hebben onder meer te maken met de zondagsdiensten van pastor Ad Kennes, die deze diensten voorging zonder toestemming van het pastoraal team- en bestuur. De pastor werd voor deze 'verboden' diensten op het matje geroepen bij de bisschop. LEES OOK: Sluit Joanneskerk Oisterwijk alsnog? Bisdom overweegt in beroep te gaan tegen besluit Rome Vertrouwen is volledig weg

Toch stond ook voor aanstaande zondag weer een zondagsdienst op de planning. En weer zonder toestemming. Daar wordt nu vanaf gezien, 'gezien de liefdeloze behandeling van pastor Kennes door met name het pastorale team. Het Team Joanneskerk Open laat weten teleurgesteld te zijn over het verbod op de zondagsdienst maar 'te kiezen voor rust en het in bescherming nemen van pastor Ad Kennes'. Ondanks dat "het vertrouwen in het pastoraal team en het parochiebestuur volledig weg is", wil het Team Joanneskerk "blijven zoeken naar oplossingen en proberen in gesprek te blijven".