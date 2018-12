Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto botst met scooter in Vught, twee mensen raken gewond De auto belandde in een heg (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media)

VUGHT - Een auto is vrijdagavond op een scooter gebotst. Dit gebeurde op de Loonsebaan in Vught. Op de scooter zaten twee mannen, zij zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto kwam in de heg van een woning terecht.

Geschreven door Michelle Peters

Het ongeluk gebeurde iets voor negenen. De auto kwam vanuit de richting van het spoor en zag de overstekende scooter over het hoofd. Op de scooter zaten twee mannen, zij raakten allebei gewond. Drie ambulances kwamen hulp verlenen. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar deze werd later afgebeld. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, wel is de schade aan zijn auto enorm. De weg is tijdelijk afgesloten.