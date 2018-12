Deel dit artikel:













Man komt door geweld om het leven in café in Nuenen Het slachtoffer overleed ter plaatse (foto: SQ Vision Mediaprodukties)

NUENEN - In bar Van Gogh aan het Park in Nuenen is vrijdagavond een 60-jarige man door geweld om het leven gekomen. Er is een 34-jarige man uit Nuenen aangehouden.

De ruzie ontstond rond elf uur. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is en waar de mannen ruzie om hadden. Er werden twee ambulances en een traumaheli opgeroepen, maar de hulp voor het slachtoffer kwam te laat. Grimmig

"Forensisch rechercheurs doen sporenonderzoek. Dat zal geruime tijd in beslag nemen", laat een politiewoordvoerder weten. Volgens getuigen was de sfeer rond het café 'grimmig'. Getuigen

De politie hoort mogelijke getuigen en vraagt mensen die meer weten over de aanleiding zich te melden.