Man overleden na vechtpartij in café in Nuenen Het slachtoffer overleed ter plaatse (foto: SQ Vision Mediaprodukties)

NUENEN - In Nuenen is vrijdagavond een man overleden na een vechtpartij in plantsoen Het Park. Er is een man aangehouden.

Geschreven door Michelle Peters

De ruzie ontstond aan het einde van de avond. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is of waar de mannen ruzie om hadden. De politie doet onderzoek.