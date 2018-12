Deel dit artikel:













Nieuwe aanhouding na massale vechtpartij Korhoenstraat Tilburg Vanwege de grimmige sfeer werd de politie gewaarschuwd. (Foto: Jack Brekelmans)

TILBURG - In verband met de steek- en vechtpartij die woensdagavond plaatsvond op de Korhoenstraat in Tilburg is vrijdag ook een 33-jarige Tilburger aangehouden. Hij wordt verdacht van poging doodslag. Hij is vastgezet.

Geschreven door Peter de Bekker

Eerder werd in deze zaak al een 60-jarige Tilburger aangehouden. Ophef over parkeerplaats

Bij de vechtpartij, die begon met een burenruzie, waren zeker tien mensen betrokken. Een 35-jarige man en een 63-jarige man werden gestoken. Een derde man kreeg een klap met een wapen. Ophef over een parkeerplaats zou de druppel zijn geweest die de emmer liet overlopen. Ooggetuigen omschreven de sfeer in de Korhoenstraat als 'zeer grimmig'. Bij een huis waren alle ramen aan de voorkant ingeslagen. Het glas lag volgens onze verslaggever tot op zo'n vijf meter voor dat huis. Her en der lagen kapotte bloempotten waar waarschijnlijk gegooid is.