Noodverordening Project X ingetrokken: 'We kunnen opgelucht ademhalen'

KATWIJK - De gemeente Cuijk trekt de noodverordening voor Katwijk in. Rellen bleven uit en de situatie is weer rustig na het aangekondigde project X-feest. Er kwamen vrijdagavond enkele honderden jongeren naar het dorp. De politie voerde met zo’n twintig jongeren gesprekken om te voorkomen dat zij rellen zouden gaan schoppen in het dorp. Ook hielden agenten vrijdagavond zes mensen aan. Drie van hen zijn inmiddels weer vrijgelaten.

Het aangekondigde Project X-feest in Katwijk liep vrijdagavond met een sisser af. De gemeente schrijft in een nieuwsbericht op hun site dat ‘de situatie rond het vermeende Project X-feest in Katwijk beheersbaar is gebleven’. De politie trof verschillende maatregelen om de veiligheid in het dorp te waarborgen. Zo werd er veel gepatrouilleerd en moest iedereen die het dorp in wilde aan de politie laten weten wat hij of zij kwam doen.

Opgelucht ademhalen

De burgemeester van Cuijk, Wim Hillenaar, laat in het nieuwsbericht van de gemeente weten dat de inwoners van Cuijk opgelucht adem kunnen halen. “Tegelijkertijd stel ik vast dat er enorm veel werk moest worden verzet om Katwijk af te grendelen voor mogelijke groepen relschoppers en zo de veiligheid te waarborgen. Vanuit de politie, maar ook vanuit gemeente, openbaar ministerie en andere diensten is alles op alles gezet om de situatie niet te laten escaleren.”

Veel politie op de been

Hij geeft aan dat de ingezette middelen naar zijn mening proportioneel waren. “Ondanks mijn oproep ‘er is geen feest en er komt geen feest’, vonden enkele honderden, hoofdzakelijk jongeren het toch nodig richting Katwijk te komen. Dankzij de inzet van met name de politie was de situatie echter volledig onder controle”.

Verjaardagsfeestje

Een vijftienjarig meisje uit Katwijk nodigde haar vrienden uit via Snapchat voor een verjaardagsfeestje. Één van hen zette de uitnodiging ook op andere sociale media. Er werd een Facebookevenement aangemaakt waaraan honderden mensen aangaven naar het dorp te komen. Hiermee waren onder andere de gemeente en politie bang voor een herhaling van het Project X-feest in Haren, Groningen, in 2012. Dit viel achteraf mee.

Het meisje dook door de ophef samen met haar gezin onder. Of zij inmiddels alweer teruggekeerd zijn naar huis, is niet bekend.