Lichaam vermiste Tilburger gevonden in kanaal in Tilburg Met een sonarboot werd het lichaam van de vermiste man gezocht (foto: Toby de Kort)

TILBURG - In het Wilhelminakanaal in Tilburg is zaterdagmiddag het lichaam gevonden van de 49-jarige Tilburger die sinds twee dagen vermist werd. Duikers van het arrestatieteam hebben het lichaam uit het water gehaald.

De politie zocht met een sonarboot naar de vermiste Tilburger. Hij werd sinds 6 december vermist, nadat hij op een bankje naast het water aan de Goirke Kanaaldijk muziek aan het luisteren was. Een vriend van de man vond zijn fiets en zijn speaker daar en besloot alarm te slaan. Geen misdrijf

Het slachtoffer is door verdrinking om het leven gekomen, meldt de politie. "Er zijn bij het onderzoek geen aanwijzingen gevonden die wijzen op een misdrijf."