Automobilisten betaalden meer dan een jaar te veel parkeergeld in Den Bosch

DEN BOSCH - In twee parkeerzones in Den Bosch hebben mensen die gebruik maakten van een parkeerapp ruim een jaar lang te veel parkeergeld betaald. Het gaat om vijftig cent per uur. Dat is gebleken na onderzoek van het programma Radar.

Gemeenten vullen de parkeertarieven in in het Nationaal Parkeerregister (NPR). Deze database wordt gebruikt voor mobiel parkeren door bedrijven zoals Yellowbrick. Maar de tarieven van het NPR komen niet altijd overeen met de tarieven op de parkeerautomaat.

Twee zones

Door melding van een consument bij Radar is bekend geworden dat in twee zones in Den Bosch mensen tussen juni 2017 en augustus 2018 te veel parkeergeld betaald hebben. Het gaat om 2,60 euro per uur in plaats van 2,10 euro per uur.

Yellowbrick laat in een schriftelijke reactie aan Radar weten dat zij geen invloed heeft op de tariefberekening. “Het NPR wordt met tariefinstellingen gevuld door de gemeentes, in dit geval de gemeente Den Bosch. Toen deze casus van de klant bij ons binnen kwam, wisten we daarom gelijk dat we goed moesten kijken wat er in de keten heeft plaatsgevonden.”

Compensatie

Yellowbrick is op onderzoek uitgegaan en kwam erachter dat de gemeente Den Bosch de parkeertarieven tussen 12 juni 2017 en 15 augustus 2018 verkeerd ingevoerd heeft in het NRP. “Samen met de gemeente Den Bosch gaan we uiteraard zo snel mogelijk het te veel betaalde bedrag vergoeden. We mogen alle klanten die te veel betaald hebben compenseren. Zij worden geïnformeerd.”

Radar roept consumenten die in die periode via een parkeerapp betaald hebben in Den Bosch om hun rekening te controleren en na te vragen of ze het juiste tarief hebben betaald.