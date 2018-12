Arnold (66) runt een kerstbomenhotel: 'allemaal voor de hobby'

De eigenaar van het kerstbomenhotel verdient er niet echt iets mee, maar vindt het helemaal geweldig om voor de bomen te zorgen. "Ik doe dit al sinds 1984. En af en toe moet ik wel iets verkopen om de onkosten te dekken". Inmiddels heeft Schout zo'n 2000 kerstbomen op zijn stuk land staan. Sommige kerstbomen komen nooit meer terug, maar andere worden ieder jaar weer teruggebracht. "Een goede boom gaat zo'n vier jaar mee. Het record staat zelfs op zes jaar".



Milieu

Jan Leenders is samen met zijn dochter Loewi (23) op zoek naar een boom. "Ik vind het belangrijk dat er een stukje bewustwording komt dat de natuur de natuur blijft en dat wij daar goed voor moeten zorgen. Daarom vind ik het ook een heel goed plan dat ze hergebruikt kunnen worden." Loewi kijkt er naar uit om in januari haar boom weer terug te brengen. "Het idee dat je je boom volgend jaar weer kan meenemen dat vind ik heel leuk. Ik heb een hele mooie grote boom uitgezocht. En hij is lekker vol." Met een grote tevreden glimlach loopt Loewi, met haar uitgekozen boom, naar het inpakpunt.



Bomenreünie

"Elk jaar is het weer een uitje om mijn boom op te zoeken en te kijken hoe hij er bij staat", zegt Lia Sillekens die zaterdagmiddag haar boom komt ophalen. "Hij ziet er erg mooi uit. Hij heeft het goed overleefd". Sillekens komt al zeven jaar bij het kerstbomenhotel haar boom halen. "Helaas niet elke keer dezelfde er is een keer een boom tussentijds overleden. Maar gelukkig konden we dan een andere boom uitkiezen en mee naar huis nemen. Dit jaar heeft mijn boom het wel overleefd, dus dan is het wel leuk om er weer naar toe te lopen."



Tip

Om een kerstboom met kluit lang goed te houden heeft Schout nog een goede tip. "Zorg dat de wortelkluit vochtig blijft, want uitdrogen is het aller ergste voor de boom. Verder kunnen die bomen heel veel hebben. Je moet ze eigenlijk als een grote kamerplant behandelen."

