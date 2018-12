Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drugsgebruiker van weg gedrukt door politie na dollemansrit De agenten hebben de man met hun wagen geramd (bron: Instagram Politie Veldhoven - Waalre).

VELDHOVEN - Een automobilist die drugs had gebruikt, is vrijdagnacht op de vlucht geslagen voor de politie van Veldhoven en Waalre. Toen de man wilde gaan spookrijden op de A67, is zijn auto geramd door agenten. Hij is aangehouden.

Geschreven door Maaike Cnossen

De politieagenten zagen de auto rijden en vonden dat de bestuurder zich verdacht gedroeg. Toen hij de politie zag, ging hij er meteen vandoor. De agenten zetten de achtervolging in.



Volgens de politie maakte de man tijdens de 'dollemansrit' van ongeveer een half uur meerdere grove overtredingen. Toen hij uiteindelijk al spookrijdend de snelweg op wilde gaan, zagen de agenten geen andere mogelijkheid dan hem van de weg te drukken.



Speekseltest

Bij de aanhouding van de man is een speekseltest afgenomen. Hieruit bleek dat hij onder invloed was van verdovende middelen. Er is later bloed bij hem afgenomen om vast te stellen wat de man precies heeft gebruikt.



De automobilist zit voorlopig vast op het bureau en moet zich later voor de rechter verantwoorden.