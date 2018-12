Deel dit artikel:













Motorrijder (67) overleden na ernstig ongeluk in Drongelen Bij een ernstig ongeval in Drongelen is een motorrijder zwaargewond geraakt (foto: FPMB).

DRONGELEN - Bij een ernstig ongeval op de Eindsestraat in Drongelen is een motorrijder overleden. De 67-jarige man verloor vermoedelijk de macht over het stuur en belandde in een weiland.

Geschreven door Maaike Cnossen

Na het ongeval landde een traumateam met een helikopter om hulp te verlenen. Ook was er een ambulance aanwezig.



De hulpverleners hebben de man nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.