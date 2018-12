Primeur voor ijzersterke veldrijdster Maud Kaptheijns: knappe zege in Essen

Maud Kaptheijns: als eerste over de finish in Essen. (Foto: VI Images)

ESSEN - Veldrijdster Maud Kaptheijns uit Westerhoven heeft zaterdag de Brico-cross in het Belgische Essen gewonnen. Het was voor Kaptheijns de eerste keer dit seizoen dat ze op het podium belandde.

Kaptheijns kwam solo over de streep in een wedstrijd waarin ze vrijwel van start tot finish aan de leiding reed. De Brabantse pakte daarmee haar eerste zege van het seizoen.

Achter Kaptheijns reed haar landgenote Lucinda Brand naar de tweede plaats. De Italiaanse Eva Lechner werd derde. In Essen ontbraken onder anderen Marianne Vos en wereldkampioene Sanne Cant.

Lang zonder podiumplek

Vorig seizoen won Kaptheijns nog de wereldbekerwedstrijd in Koksijde en zegevierde ze bij vier crossen in de Superprestige. Dit seizoen stond ze - tot aan de cross in Essen - nog nergens op het podium.

Een vijfde plaats in de cross van Gieten was lange tijd de beste prestatie Kaptheijns tijdens dit veldritseizoen.