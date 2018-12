Ben jij single? Vier dan kerstmis met je PSV-date!

EINDHOVEN - Ben jij single en PSV-fan? Voetbalclub PSV nodigt alle singles uit voor een kerstdiner in het Eindhovense voetbalstadion. Door middel van een vragenlijst worden stelletjes gematcht.

"Stel je eens voor. Het Philips Stadion, sfeervol verlicht en daar aan de bar zit jouw PSV-liefde. Een eerste ontmoeting, romantisch diner en een prachtige match, allemaal met uitzicht op het veld dat jullie beiden zo lief hebben. Geen fan van PSV, maar wel op zoek naar die man of vrouw met passie voor rood-wit? Natuurlijk mag ook jij niet alleen zijn met kerst. Aarzel niet om jezelf ook op te geven!", zo maakt de club reclame voor PSV Dates.

Bij inschrijving moet je onder meer aangeven wie je favoriete trainer van de afgelopen jaar was. Want als de een Mark van Bommel opgeeft en de ander Dick Advocaat, dan gaat het natuurlijk niet matchen! Andere vragen gaan over de favoriete PSV-speler aller tijden en het meest memorabele PSV-moment uit de geschiedenis.