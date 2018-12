Ben Rienstra doet oude club pijn: Willem II opnieuw op achterstand na rode kaart [LIVE]

TILBURG - Willem II is om 18.30 uur begonnen aan de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. De Tilburgers gaan op jacht naar de eerste thuiszege sinds 26 augustus. Volg de hoogtepunten van het duel in dit liveblog.

RUSTSTAND:

Willem II - SC Heerenveen 1-2



45. Rust in een kletsnat Tilburg. Genoeg te beleven in de eerste 45 minuten, met drie goals en een rode kaart.

41. Voormalig Willem II'er Ben Rienstra benut de strafschop en zet zijn oude ploeg op achterstand: 1-2. Rienstra juicht niet na zijn doelpunt, uit respect voor zijn voormalige werkgever.

41. DOELPUNT HEERENVEEN!

39. Een rode kaart voor Willem II-aanvoerder Freek Heerkens na het neerhalen van een doorgebroken speler. Heerenveen krijgt een penalty.

39. PENALTY HEERENVEEN!

38. Een heerlijk afstandschot van Heerenveen-verdediger Sherel Floranus gaat via de hand van Wellenreuther over.

36. Weer een grote kans voor Heerenveen: Michel Vlap schiet de bal van dichtbij tegen zichzelf aan. De bal gaat knullig naast.

34. Willem II-doelman Wellenreuther brengt redding op een gevaarlijke voorzet van Mitchell van Bergen vanaf rechts.

33. Blessurebehandeling voor Willem II'er Damil Dankerlui. Hij kan verder.

32. Opvallend om te zien hoe snel het spel op en neer gaat. Beide teams lukt het zelden om de bal langer dan 30 seconden in de ploeg te houden.

30. Daniel Crowley probeert het met een schot van afstand, maar zijn inzet mist kracht.





21. Daar ontsnapt Willem II aan een nieuwe achterstand. Na een schitterende pass van Kobayashi controleert Heerenveen-speler Mihajlovic de bal voortreffelijk, maar hij schiet van dichtbij over.

17. Daar is meteen al de gelijkmaker voor de thuisploeg, een prachtgoal. Atakan Akkaynak lobt de bal heerlijk over Warner Hahn. Snel na de 0-1 is het dus weer gelijk in Tilburg.

17. DOELPUNT WILLEM II!

16. Willem II begon sterker, maar in de afgelopen minuten drong Heerenveen wat aan. Met dit doelpunt dus als (onnodig) gevolg.

15. Matig verdedigd bij Willem II, Nemanja Mihajlovic mag zomaar binnenschieten. 0-1.

15. DOELPUNT SC HEERENVEEN!

9. Schot van Avdijaj gaat een anderhalve meter over en naast. Mooie actie.

5. En ook de eerste kans voor Heerenveen. Wellenreuther is attent en net op tijd z'n doel uit om de bal te pakken.

3. Na drie minuten het eerste kansje voor Willem II. Fran Sol krijgt de bal op een meter of 10 van het Heerenveen-doel, maar kan net niet uithalen.

1. De bal rolt in Tilburg!









Bijzonder duel voor Rienstra

Voor Ben Rienstra heeft dit duel een bijzonder tintje. De 28-jarige middenvelder droeg vorig seizoen nog het shirt van de Tricolores, maar speelt sinds afgelopen zomer voor de Friese club. Hij keert voor het eerst sinds zijn overstap terug in Tilburg.









Vooraf: statistieken en opstellingen

• Willem II wacht al sinds 26 augustus op een thuiszege in de Eredivisie. Destijds won de ploeg van trainer Adrie Koster met 5-0 van Heracles Almelo, onder meer door een hattrick van Fran Sol.

• Sindsdien bleven de Tilburgers in vier opeenvolgende thuisduels zonder overwinning: twee gelijke spelen en twee nederlagen.

• Willem II won maar één van zijn laatste zeven competitieduels met SC Heerenveen: 2-1 op 16 december 2016). De overige zes duels resulteerden in twee gelijke spelen en vier nederlagen.

• Willem II-aanvaller Fran Sol scoorde in zijn drie laatste competitieduels en maakte daarin vijf doelpunten.

• Inclusief het bekertoernooi maakte Sol zes goals in zijn laatste vijf officiële wedstrijden voor Willem II.

• Met twaalf goals in dit Eredivisieseizoen ligt de Spaanse spits op schema voor een nieuw clubrecord. Dat staat met 21 goals in één seizoen op naam van Rob McDonald en dateert van 1981/82.