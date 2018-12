Ook Willem II-fans zamelen eten in voor de Voedselbank

TILBURG - Pasta, frisdrank, pannenkoekenmeel, chocoladeletters. Met handenvol boodschappen kwamen sommige Willem II-fans zaterdag bij het stadion aan, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Heerenveen.

In samenwerking met Omroep Brabant zamelde de voetbalclub levensmiddelen in voor de Tilburgse Voedselbank.

Suzanne Albregts van Willem II zegt: "We hebben 14.000 man opgeroepen om een of meer houdbare producten mee te nemen."Die worden allemaal in zwarte kratten gestopt en worden later verdeeld.

Maandag worden bij de Albert Heijn XL in Tilburg de producten aan de Tilburgse Voedselbank overhandigd.