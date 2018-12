Dick Jaspers wint en is nummer één op de wereldranglijst: Ik ben een paar keer ongelooflijk ontsnapt

SINT WILLEBRORD - Hij was al wereldkampioen, maar na zijn overwinning in de World Cup in Hurghada mag biljarter Dick Jaspers zich ook ook de nummer één van de wereldranglijst noemen. Met het dubbele succes is Jaspers op weg naar één van de beste jaren uit zijn lange carrière.

Tijdens het toernooi kwam Jaspers een paar keer goed weg. "Ik ben een paar keer ongelooflijk ontsnapt'', gaf hij zelf toe. "Voor hetzelfde geld verlies ik van HaengJik Kim, die vier matchballen miste. Ik win in de shoot-out tegen Sidhom en ik had een gelukje in mijn laatste bal van de finale tegen Caudron. De beloning is er niet minder om, ik ben er heel gelukkig mee.''

"Het is een paar jaar geleden dat ik op de ranglijst nummer één ben geweest, dat geeft een goed gevoel. Maar ook dat ik nu eens kon winnen in Hurghada. Ik had er in de eerste twaalf jaar nooit een finale gespeeld, twee jaar geleden was mijn eerste en verloor ik tegen Heo, maar nu is het eindelijk raak. Dat maakt mijn jaar inderdaad nog mooier. Mijn beste jaren waren 2008 en 2011, maar dit is zeker ook een fantastisch jaar.''