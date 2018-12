PSV is in de Eredivisie al ruim twee jaar niet te kloppen op eigen veld

EINDHOVEN - PSV zette vrijdagavond met de 6-0 zege op Excelsior een geweldige reeks thuiswedstrijden in de Eredivisie voort. De Eindhovenaren zijn inmiddels al 39 competitieduels op rij ongeslagen in het Philips Stadion.

Sinds de 0-1 thuisnederlaag tegen Feyenoord van 18 september 2016 boekte PSV 35 zeges in die 39 wedstrijden. Alleen tegen Heracles Almelo (1-1), FC Twente (1-1), SC Heerenveen (2-2) en FC Groningen (0-0) kwamen de Eindhovenaren niet tot winst.

De 39 thuisduels zonder verlies is de langste reeks sinds de serie uit de periode november 1989-december 1992. Onder toenmalig trainer Guus Hiddink bleef PSV toen 53 thuiswedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie.

Clubrecord

Het clubrecord is nog ver weg voor PSV. Dat staat op liefst 93 thuiswedstrijden zonder nederlaag en dateert van de periode september 1983-maart 1988.

Veel doelpunten

Behalve het uitblijven van een nederlaag valt ook de enorme productie van PSV in thuiswedstrijden op. Dit seizoen staat de teller voor de ploeg van trainer Mark van Bommel al op 33 goals, een gemiddelde van meer dan vier goals per duel.

PSV hield verder dit seizoen in zeven van zijn acht thuisduels de nul, het meeste van alle clubs in de Eredivisie. Alleen tegen Willem II incasseerde de Eindhovense defensie een doelpunt (6-1). In de laatste negentien thuiswedstrijden kreeg PSV slechts vijf doelpunten om de oren.

