Heerkens is 'de schlemiel van de avond' bij Willem II, maar z'n vervanger staat klaar

Eerst even over het bewuste moment. In de 39e minuut houdt Heerkens Pelle van Amersfoort licht vast. De Heerenveen-speler gaat als een stervende zwaan naar de rond. "Hij maakt er goed gebruik van. Ik heb daar niet goed gehandeld. Ik had 'm beter kunnen laten schieten en hopen dat Timon 'm redt", analyseert Heerkens.

Rode kaart terecht?

Dat het een penalty is, daar is iedereen het wel over eens. Maar dat Heerkens ook rood krijgt, is dat niet een beetje overdreven? Heerkens doet er niet moeilijk over, en dat siert 'm: hij vindt z’n rode kaart terecht. "Ik probeerde bij de scheids nog van de triple punishment-regel gebruik te maken. Maar als je iemand vasthoudt en een scoringskans ontneemt, is het een directe rode kaart."

Schlemiel van de avond

"Ik heb de rest van de wedstrijd hier binnen gekeken, op een heel klein schermpje zonder geluid", vertelt Heerkens. "Je bent toch de schlemiel van de avond, omdat de rode kaart en de penalty een kantelpunt is in de wedstrijd. Ik trek het boetekleed aan."

Lichtpuntje op trieste avond

Gelukkig was er ook een lichtpuntje bij Willem II op deze trieste avond. Jordens Peters viel na rust in en speelde voor het eerst weer eens 45 minuten op eredivisie-niveau. "Ik voel me heel goed. Ik merk de laatste tijd dat ik steeds fitter word. M’n knie houdt het goed. Maar ik had me deze helft natuurlijk anders voorgesteld."

De volgende wedstrijd, vrijdag tegen ADO Den Haag, is Heerkens logischerwijs geschorst. Is Peters dan fit genoeg om in de basis te starten? "Ja, absoluut. Ik kijk wel wat de trainer gaat doen. Ik ben klaar om te spelen en dat zal ik 'm ook laten weten."

