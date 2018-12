Merijn zet de lekkerste koffie van de hele wereld: 'Het gaat om veel meer dan alleen de smaak'

Eigenlijk was Gijsbers niet eens van plan om zich in te schrijven voor de prestigieuze koffiewedstrijd. “De afgelopen drie jaar ben ik van wedstrijd naar wedstrijd gegaan. Ik wilde eigenlijk een tussenjaar nemen, maar toen deze wedstrijd voorbijkwam begon het toch weer te kriebelen”, vertelt hij. In het dagelijks leven geeft hij trainingen in Eindhoven en is hij barista op locatie bij evenementen. Een barista is gespecialiseerd in het zetten en serveren van koffie.

Geen trucje

Na twee dagen van koffiebonen branden, opschenken en serveren bleven er bij het International Coffee Championship zes barista’s over voor de finaleronde. Gijsbers: “Het mooie van deze wedstrijd is dat je pas een dag van tevoren te horen krijgt met welke koffiebonen, soort melk en met welke apparatuur er wordt gewerkt. Door de korte voorbereidingstijd komt het echt op de juiste skills aan. Koffiezetten is geen trucje.”









Het hele koffieverhaal

Met alleen lekkere koffie zetten, red je het ook niet tijdens het kampioenschap, vertelt Merijn in de radioshow Wakker: "Het gaat niet alleen om de smaak, maar om het hele verhaal er omheen. Zoals je gastvrijheid: hoe is je oogcontact, als je glimlacht naar de jury, komt dat oprecht over of is het een gemaakte lach. Op het moment dat je knoeit, hoe los je dat op."

Kunststukje

De finalisten moesten aan de slag met een espresso, melkkoffie, filterkoffie en een zogeheten ‘signature-drink’. Gijsbers haalde bij de meeste opdrachten het beste in de koffiebonen naar boven. De jury was vooral lovend over de ‘signature-drink’. “Een koffiedrank met cacao en kokos met daarnaast een spijs van drop met witte chocolade en een roos”, beschrijft Gijsbers het kunststukje.

De titel levert Gijsbers behalve onmetelijke eer ook nog een trofee en 40.000 dollar op. “De titel staat goed op mijn cv of er nog iets meer uit voortkomt kan ik niet inschatten. Van het prijzengeld gaan nog veel kosten af, zoals belasting en kosten voor de website. "Ik kan nog niet stoppen met werken.”