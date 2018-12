Deel dit artikel:













Is jouw kerstboom de mooiste van Brabant? Het Brabants Buske wil komen kijken

EINDHOVEN - Brabant zet dit weekeinde massaal de kerstboom. Zaterdag vroegen we je om een foto of video van jouw versierde kerstboom in te sturen. En dat hebben geweten. Onze mailbox stroomde over met de meest fraai versierde kerstbomen.

Geschreven door Corné Verschuren

Alles kwam voorbij: gouden, zilveren of rode ballen, kerstmannetjes, wintertaferelen compleet met spuitsneeuw en bomen met of zonder engelenhaar. LEES OOK: Mooi, mooier, mooist: Brabanders zetten massaal de kerstboom En we hebben de smaak te pakken! Dus stuur daarom een foto of film van de sfeervol versierde kerstboom naar onderstaande Facebook-post. En de mooiste kerstbomen? Die krijgen volgende week zaterdag misschien wel bezoek van het Brabantse Buske. LEES OOK: Waar staat het Mooiste Kersthuis van Brabant dit jaar?