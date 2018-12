Zaak Benno L. kostte Bossche advocaat 20 procent van zijn cliënten

Met de zaak Benno L. kreeg Van der Kruijs grote bekendheid. “De druk van buitenaf op deze zaak was kolossaal”, vertelt hij. Niet alleen op de rechters om tot een hoge straf én tbs te komen, maar ook op de advocaat van de Bossche zwemleraar die uiteindelijk in hoger beroep werd veroordeeld tot 6 jaar cel in de zedenzaak.

Zijn kinderen hebben er destijds verschillende keren bij Van der Kruijs op aangedrongen om te stoppen met de zaak. “Ze waren het beu”, zegt Van der Kruijs. “Het was kantje boord of ik de zaak zou blijven doen. Als ze nou ook nog fysiek zouden zijn aangepakt, dan was ik gestopt”, zegt hij. Maar daarvan was geen sprake en dus ging hij door.

Een beslissing waar hij geen spijt van heeft gehad. “Er is recht gedaan in de zaak”, zegt hij. “De rechters zijn ondanks de enorme druk overeind gebleven. Als je in Nederland pedo bent dan ben je vogelvrij verklaard.” Benno L. werd volgens Van der Kruijs in de gevangenis 'onder luid gejuich van de trappen af geslagen'. "Dat is Nederland", concludeert de Bossche advocaat.

Carrière nog even verlengd

Nu zou Van der Kruijs dus met pensioen kunnen, maar zijn toch al lange carrière wordt nog even verlengd. Er is namelijk één zaak die hem zo bezighoudt dat hij zijn pensioen nog even uitstelt: de Rosmalense flatmoordzaak uit 2000. Van der Kruijs heeft zich tot aan de Hoge Raad hard gemaakt om de zaak heropend te krijgen. En hij geeft aan te verwachten dat dit gaat gebeuren.

Hamvraag in de zaak is of het mogelijk is dat iemand zijn eigen keel doorsnijdt? En volgens Van der Kruijs is dat inderdaad mogelijk. In zijn ogen is Rob B. in de zaak ten onrechte veroordeeld tot tbs voor de dood van zijn vriendin Regie van den Hoogen. Haar lichaam werd op 10 april 2000 gevonden in haar flat door haar vriend, Rob B. En hij werd uiteindelijk in hoger beroep in 2004 veroordeeld voor doodslag.

'Tot het gaatje gaan'

Hij kreeg geen gevangenisstraf omdat hij schizofreen is. Wel kreeg hij tbs met dwangverpleging. Het feit dat Rob B. gezien zijn psychische problemen waarschijnlijk toch nooit uit de inrichting zal komen waar hij zit, maakt wat Van der Kruijs betreft niks uit. Het gaat er volgens hem om dat B. ten onrechte veroordeeld is. “Gedwongen opname is iets heel anders dan vrijwillige behandeling”, legt hij uit.

Rob B. weet volgens Van der Kruijs maar al te goed dat hij ten onrechte veroordeeld is. “En dat vindt hij verschrikkelijk. Voor mij reden om in deze zaak tot het gaatje te gaan. En mijn pensioen dus nog even uit te stellen.”