Man gewond aan hoofd bij steekpartij in Den Bosch, verdachte (52) thuis opgepakt Foto: Bart Meesters

DEN BOSCH - Een man is zondagmiddag rond twee uur gewond geraakt bij een steekpartij in de Nieuwstraat in Den Bosch. De dader ging er op een scooter vandoor. Agenten hielden de verdachte, een man van 52 uit Den Bosch, even later aan in zijn woning. Hij zit vast voor verder onderzoek.

Geschreven door Corné Verschuren

Het slachtoffer van de steekpartij weerde het mes af met zijn arm en viel op de grond. Vervolgens liep hij naar eigen zeggen een hoofdwond op toen zijn belager hem tegen zijn hoofd schopte. Hij is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen en gaat later nog even naar het ziekenhuis omdat de wond gehecht moet worden. LEES OOK: 'Ik heb liever dat-ie mij pakt dan een ander', slachtoffer (54) steekpartij blijft er nuchter onder Volgens omstanders zou de dader op zijn scooter al slingerend door de straat hebben gereden en tegen auto's hebben geschopt. Meerdere mensen spraken de man daar op aan. Toen een van die mensen, het slachtoffer, uitstapte toen hij geld wilde opnemen, werd hij belaagd door de dader.



De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.