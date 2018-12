Slachtoffer steekpartij reageert nuchter: 'Ik ben beroepsmilitair geweest, ik ben niet zo snel bang'

DEN BOSCH - “Hij kwam verhaal halen, maar bij mij was hij aan het verkeerde adres.” Dit vertelt het slachtoffer van de steekpartij zondagmiddag in de Nieuwstraat in Den Bosch. De man van 54, die zijn naam niet genoemd wil hebben, wist zijn belager die met een mes dreigde, af te weren. "Wel viel ik op de grond en liep ik een hoofdwond op van een aantal trappen die ik tegen mijn hoofd kreeg", zo vertelt hij.

Het slachtoffer is niet echt onder de indruk van wat hem is overkomen. “Ik ben jaren beroepsmilitair geweest. Ik ben niet zo snel bang. Ik heb liever dat hij mij pakt dan een ander.”

En de verwondingen aan zijn hoofd? “Ach, die vallen wel mee. Zo ga ik even naar het ziekenhuis, want het moet wel gehecht worden. Maar echt last heb ik er niet van.”

'Hij schopte tegen van alles aan'

Het slachtoffer werd belaagd toen hij stond te pinnen bij de ABN AMRO in de Nieuwstraat. Even daarvoor zag hij, terwijl hij door de Nieuwstraat reed, een man slingerend door de straat rijden. “Hij schopte tegen van alles aan en daar zei ik wat van.”

Toen hij vervolgens uit zijn auto stapte om te pinnen, stond de man die hij eerder op de scooter zag rijden ineens achter hem. Met een mes. “Hij kwam verhaal halen. Volgens mij had hij drugs gebruikt.”

Gaat aangifte doen

Hij is zeker van plan aangifte te gaan doen. “Anders komt hij er wel heel makkelijk mee weg. Maar eerst moet ik nu even langs het ziekenhuis.” Toen hij op de grond lag, ging de dader er op zijn scooter vandoor. Ver kwam hij echter niet.

De verdachte, een man van 52 uit Den Bosch, werd even later in zijn huis in de buurt van de Nieuwstraat aangehouden. Hij zit nog vast.