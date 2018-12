Terug naar de tijd van Marilyn Monroe: nieuwe docu Frank van Osch over bejaarde oud-modellen

Enkele modellen van weleer samen op de foto. (Foto: The Mother of Beauty/trailer)

DEN BOSCH - Filmsterren en ouderdom: een bijzondere combinatie. De Brabantse filmmaker Frank Van Osch maakte een documentaire over de betekenis van schoonheid. In de documentaire zijn vrouwen te zien die in de tijd van Marilyn Monroe in de modellenwereld zijn gaan werken. Op dat leven kijken de modellen, die nu rond de 90 zijn, in de docu terug.

De film heet The Mother of Beauty en toont hoe modellen eruit moesten zien om aan het ideaalbeeld te voldoen.

Zoektocht

“Ruim vier jaar stond er een artikeltje in de krant dat er een archief was gevonden van de modelagent van Marilyn Monroe. En dat archief bleek in Den Haag te liggen. De documentaire die ik heb gemaakt is gebaseerd op dat archief, daarin staat hoe de modellen in die tijd werden gecreëerd en waar ze aan moesten voldoen", aldus Van Osch.

Het was best een zoektocht om die modellen te vinden, beaamt Van Osch. "We hebben ze achterhaald op basis van een lijst van tweehonderd namen. We hebben zes modellen in de film zitten. Voor een deel zijn die benaderd via een researcher in Amerika, maar ook vanuit Nederland zijn we gaan bellen."

Première was een succes

De modellen hebben de film nog niet gezien. "Ik hoop dat er in januari en februari een première in Amerika plaats kan vinden, maar dat is nog niet zeker". aldus de regisseur.

Vrijdag vond de Nederlandse première plaats in de Verkadefabriek in Breda. "Het was een groot feest. Een prachtige doop van de film. De film zelf was een pittig proces - het is de grootste docu die ik ooit heb gemaakt, dus daar ben ik heel erg blij mee", besluit Van Osch.