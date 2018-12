Kerststal in de Sint-Jan zingend geopend door plebaan Van Rossum

Met de klassieker ‘Komt allen tezamen’ werd de kerststal zingend geopend door Van Rossum. Het thema van de kerststal is dit jaar barmhartigheid. Vrij vertaald: kijk ook eens om naar de mensen om je heen. De kerststal gaat met deze boodschap de strijd aan met het individualisme, ofwel het 'ikke, ikke, ikke-tijdperk'.

Een wand vol boodschappen

Bij de ingang loopt de bezoeker direct door een gang met teksten die allemaal met barmhartigheid te maken hebben. Bijvoorbeeld: ‘Ik had dorst en Gij hebt mij te drinken gegeven’, maar ook in de kerststal zelf kom je voorbeelden tegen van omkijken naar je medemens. Zo staat bij een poort de heilige Sint Maarten. Met zijn zwaard doorklieft hij zijn eigen mantel om de helft aan een zwerver te geven, die wel een ‘warme jas’ kon gebruiken.





Direct na de opening al veel bezoekers voor de kerststal





Positieve reacties op de kerststal 2018

De eerste reacties op de kerststal zijn ronduit enthousiast. “Ik ben verbaasd dat ze er ieder jaar toch weer net even iets anders van weten te maken”, zegt een mevrouw uit Goirle. Helemaal uit Maastricht is een complete familie gekomen. “We hebben een familiedag en we zijn speciaal naar Den Bosch gekomen voor de opening van de kerststal.” Onder de grote familieclan ook gasten uit Griekenland. “Die snappen helemaal niets van al die dieren die ze hier hebben neergezet”, zegt een familielid. “Dat past totaal niet in hun cultuur.”

De kerststal in de Sint-Jan is geopend tot en met 3 februari 2019.