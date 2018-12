Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dit is het meest futuristische worstenbroodje van Brabant Foto: Suzanne van der Poll. Suzanne presenteert haar Woshibroodje aan de jury. (Foto: Fusina Verloop) Foto: Suzanne van der Poll

BREDA - Het worstenbroodje is immaterieel erfgoed, maar volgens enkele bedrijven in Breda is een update van het bekendste Brabantse gerecht broodnodig. Samen lanceerden zij een wedstrijd: wie maakt het beste futuristische worstenbroodje van Brabant? De nadruk lag daarbij op duurzaamheid. Suzanne van der Poll uit Breda won zondag de finale in haar woonplaats.

Geschreven door Ron Vorstermans

Samen met vier andere Brabantse deelnemers streed Suzanne om de eer en een bokaal in het voormalige belastingkantoor De Teruggave. Haar inzet? Het Woshibroodje, een worstenbroodje in de vorm van een sushirol. Opgerold

“Ik heb biologisch kipgehakt uitgesmeerd over een plak brooddeeg. Op het vlees heb ik fijngesneden gegrilde groente uitgesmeerd. Dan krijg je dus drie laagjes, die vervolgens samen worden opgerold. Het resultaat lijkt op een sushirol, vandaar de Japanse naam ‘Woshibroodje’”, aldus Suzanne. De jury, die bestond uit vijf Brabantse experts, was over dat creatieve idee te spreken. “Het is technisch nogal een moeilijk proces om het deeg samen met het vlees en groente opgerold te krijgen tot een goed broodje. En natuurlijk niet onbelangrijk: het smaakte volgens de jury niet verkeerd.” Geen kok, maar wel bezig met eten

Suzanne bakt graag, maar ze is geen kok. “Ik ben medewerker van het bedrijfsrestaurant van CM.com, de hoofdsponsor van NAC, in Breda. Ik ben daar veel bezig met gezonde lunch als lid ben van het ‘bistro-team’. Op mijn werk kwamen we samen op het idee.” Een prijs is natuurlijk leuk, maar wat het Woshibroodje haar verder gaat opleveren is volgens Suzanne nog giswerk. “Ik heb al wel wat interessante connecties gelegd en zo, maar nog niets heeft vorm.” De strijd om het meest futuristische worstenbroodje is overigens niet te verwarren met die om het lekkerste worstenbroodje. Die prijs werd dit jaar gewonnen door Christiaan van de Vegt van Bakkerij Verba uit Sleeuwijk.