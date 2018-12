Mitchell Te Vrede luisterde de scheidsrechter af: 'Ik hoorde al snel dat de goal zou tellen'

Arno Verschueren was de verrassende matchwinner aan NAC-zijde. De 21-jarige Belgische middenvelder sprong bijna het publiek in na zijn doelpunt. “Het was echt heerlijk. We verdienden die goal, ik werd echt even helemaal gek. Ik vond het mooi om de goal met het publiek te vieren.” In totaal heeft Verschueren nu twee doelpunten gemaakt in de Eredivisie. Met deze goal, verraste hij vooral zijn teamgenoten. “Ik scoor wel eens op de training, en dan maken ze al geintjes dat ik nooit in de wedstrijd scoor, maar nu dus wel.”

VAR-goal

NAC kwam in de slotfase van de eerste helft nog op voorsprong door een VAR-goal van Mitchell Te Vrede. De spits van NAC scoorde, maar de goal leek afgekeurd te worden wegens buitenspel. "Ik kon me niet voorstellen dat ik zelf buitenspel stond", vertelt de spits na afloop. "Maar ik kan niet zien wat er naast me gebeurde. Maar ik lette natuurlijk wel op het gesprek tussen de scheidsrechter en de VAR en toen hoorde ik: 'oke, het is een doelpunt?', dus toen drong het wel door."

De beide doelpuntenmakers zullen de overwinning vanavond nog even vieren, al waakt Mitchell Te Vrede voor te veel euforie. "We hebben vrij gekregen, maar we hebben nog twee wedstrijden voor de winterstop waar we nog punten willen halen." Verschueren weet niet waar zijn avond zal eindigen. "Ik ben waarschijnlijk nog wel even in het stadion en daarna zien we het wel."

Bekijk hieronder het gehele interview met NAC-trainer Mitchell van der Gaag: 'Arno Verschueren mag van mij elke week zo uitbundig juichen'.