Auto van omgekomen Sjors (22) gevonden in de Maas na wekenlang zoeken door familie en vrienden De familie hoopt met het vinden van de auto te kunnen achterhalen hoe Sjors in de Maas terechtkwam (foto: Familie Van Berlo).

MEGEN - De auto van de omgekomen Sjors van Berlo uit Gemert is gevonden door zoekhonden van Stichting Signi. De grijze Dacia Logan ligt op de bodem van de Maas, bij het pontje van Megen. Dit laat de familie weten van de 22-jarige Sjors, wiens lichaam in oktober in de Maas werd gevonden.

Geschreven door Maaike Cnossen

Familie en vrienden hielden een wekenlange zoektocht naar de auto. Ze hopen zo uit te kunnen vinden waar en hoe Sjors in de Maas terecht is gekomen. Dit omdat ze met veel vragen zitten sinds zijn dood. Geen misdrijf

Sjors was zes dagen vermist toen zijn lichaam op 19 oktober in het water gevonden. De politie meldde al snel dat het niet om een misdrijf ging, maar de familie houdt nog steeds rekening met een misdrijf of een ongeluk. LEES OOK: Familie van overleden Sjors (22): ‘Waar is de auto van onze zoon?’ De honden van stichting Signi zijn in het water gesprongen op de plek waar de auto vermoedelijk zou liggen. Duikers van Signi hebben vastgesteld dat de auto inderdaad daar op de bodem ligt, op bijna zes meter diepte. De familie laat weten dat de politie en Rijkswaterstaat zijn geïnformeerd. De politie zocht volgens de familie eerder met sonarapparatuur naar de Dacia, maar vond die toen niet. Familie en vrienden hebben daarop zelf meerdere dagen naar de wagen gezocht. Uiteindelijk is het met de zoekhonden dus gelukt. Schouwen

"De vondst van de auto leidt er vooralsnog niet toe dat onze visie op de dood van Sjors van Berlo wijzigt", laat een politiewoordvoerder weten. "Natuurlijk zullen we de auto schouwen als die is geborgen. Mocht er daarna tegen de verwachting in alsnog aanleiding zijn om die conclusie te heroverwegen, dan behoort aanvullend onderzoek zeker tot de mogelijkheden."