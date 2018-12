Deel dit artikel:













'Zak es lekker door' bestaat al 44 jaar, maar dit jubileum wordt natuurlijk pas gevierd met carnaval De Deurzakkers (foto: Twan Spierts)

WAALWIJK - ‘Zak es lekker door’, de grootste hit van de Deurzakkers, bestaat 44 jaar. En dat is een jubileum in carnavalsland, want 44 is 4 keer 11. “Zonder dit nummer hadden de Deurzakkers niet bestaan”, zegt Willem van Schijndel, die het nummer schreef, stellig.

Geschreven door Merel de Leuw

“Het nummer lag al een tijdje op de plank, de plaat kwam uit en de Deurzakkers waren geboren”, vertelt Willem van Schijndel in het radioprogramma Wakker. Willem vormt samen met Clemens van Bracht de Deurzakkers. ‘Zak es lekker door’ schopte het in 1975 tot de top 10. Daar stonden de Deurzakkers tussen artiesten als Queen, Status Quo, Elvis Presley en John Lennon. “Clemens en ik kijken wel eens terug en als je dit lijstje ziet, kun je bijna niet geloven dat dat ooit gebeurd is”, vertelt Willem. LEES OOK: 44 jaar zijn ze samen: De Deurzakkers, laat het feest maar beginnen Door het succes in de top 40 mocht het duo optreden in programma’s als Toppop. “In die tijd waren er nog niet veel televisiezenders, dus als je op tv kwam had iedereen je gezien. En daar stonden we dan tussen al die grote namen.” Groots gaan ze het jubileum nu niet vieren, Daarvoor wachten ze tot carnaval.