Loek van Mil (34) in kritieke toestand in ziekenhuis, familie van honkballer op weg naar Australië Loek van Mil in actie. (Foto: VI Images)

OSS - Honkballer Loek van Mil uit Oss ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in het Australische Canberra. De werper van Oranje en de Australische ploeg Brisbane Bandits liep zaterdag ernstig hoofdletsel op bij een ongeluk dat volgens zijn club niets met honkbal te maken heeft.

Geschreven door Peter de Bekker

Van Mil was in Canberra om met Brisbane Bandits tegen Canberra Cavalry te spelen. Die wedstrijd stond voor zondag op het programma. Neptunus

De 34-jarige Ossenaar staat in de zomermaanden onder contract bij de Nederlandse topclub Neptunus uit Rotterdam, maar sinds 2016 speelt hij tijdens de wintermaanden in Australië. Vorig jaar bezorgde hij Neptunus nog de landstitel door uit te blinken in de Holland Series tegen Amsterdam. De 2,16 meter lange pitcher speelde eerder in de Verenigde Staten en Japan. Hij veroverde twee jaar geleden met Oranje de Europese titel en is tijdens grote toernooien een vaste waarde in de selectie. Familie op weg

De familie van Van Mil is op weg naar Australië. "Wij wensen Loek en zijn familie veel sterkte'', melden Neptunus en de Nederlandse honkbalbond. Cam Vale, de baas van Baseball Australië, en Mark Ready, de eigenaar van Brisbane Bandits, laten in een verklaring weten 'te bidden voor Van Mil, zijn familie en vrienden tijdens deze zware tijden'.