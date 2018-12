Geen camera's in Biesbosch om drugsdumpers te pakken

DEN BOSCH/WERKENDAM - De provincie is niet van plan camera’s op te hangen in de Biesbosch bij Werkendam. Het CDA had daarom gevraagd omdat daar nogal eens drugsafval wordt gedumpt.

Gedeputeerde Staten schrijven maandag in antwoord op vragen van het CDA dat het ophangen van dergelijke camera’s een taak is van de politie en niet van de provincie. Bovendien mag je niet zomaar overal camera’s ophangen omdat er misschien iemand drugs kan gaan dumpen. Dat is in strijd met de privacywet.

Bedrijventerreinen

Volgens het CDA zijn er in Nederland genoeg voorbeelden van provincies die meebetalen aan het plaatsen van beveiligingscamera’s.

Dat klopt volgens GS wel, maar dan gaat het om camera’s op bedrijventerreinen. Die zijn er om eigendommen te beschermen en dat is iets anders dan camera’s ophangen in een natuurgebieden in de hoop dat er iemand tegen de lamp loopt.

Parkeerplaatsen A67

GS schrijven dat zij zelf ooit hebben meebetaald aan camera’s op parkeerplaatsen langs de A67 in Brabant. Die waren er om ladingdiefstallen te voorkomen en dus feitelijk ook ter bescherming van andermans spullen. Dat heeft geholpen, schrijven GS. Het aantal ladingdiefstallen liep terug van 74 naar 4 per jaar.

Bovendien werden andere vormen van criminaliteit aangepakt zoals milieuoverlast en prostitutie. Dat cameraproject werd indertijd gestopt omdat er geen geld meer was.