Nikkie de Jager is 23 kilo afgevallen, beautyvlogger haalt in een paar uur 1 miljoen likes Voor- en nafoto van Nikkie de Jager, die bijna 23 kilo is afgevallen (Foto: Instagram).

EINDHOVEN - De wereldberoemde beautyvlogger Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, uit Uden had binnen een paar uur ruim een miljoen likes en tienduizenden reacties op Instagram op haar nieuwe post. Ze werd overladen met complimentjes door Nederlandse én buitenlandse sterren, omdat ze in korte tijd bijna 23 kilo is afgevallen.

Geschreven door Marlou van den Broek

Zondagavond zette de beautyvlogger een voor- en nafoto op Instagram waarop het verschil goed te zien is tussen vroeger en nu. Ze plaatste erbij dat ze een omslagpunt heeft bereikt: “Het begon met een gevoel dat er niks veranderde tot een moment waarop ik besefte hoe ver ik kan komen. Soms moet je je eigen inspiratie zijn.”

Kort na haar post stroomden de likes en de reacties binnen. Met haar 11,4 miljoen volgers op Instagram is ze wel wat gewend qua hoeveelheid likes en reacties, maar nu reageerde zelfs Hollywoodactrice Drew Barrymore op haar afvalrace. 'Gelukkigste meisje ter wereld'

Nikkie de Jager is in 2008 begonnen met het uploaden van beautyvideo’s op YouTube, waar ze inmiddels 11,3 miljoen abonnees heeft. Ze richt zich voornamelijk op het internationale publiek en maakte onder andere de Amerikaanse sterren Katy Perry en Kim Kardashian op. Vanaf 5 januari is ze daarnaast te zien in het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? Nikkie laat weten dat ze haar uiterlijke transformatie te danken heeft aan een gezondere levensstijl. Maandag plaatste ze een nieuwe foto op Instagram waarin ze laat weten iedereen dankbaar te zijn voor de reacties op haar voor- en nafoto. “Jullie maken mij het gelukkigste meisje ter wereld. Ik hou van jullie!” Nikkie heeft een moeilijke tijd achter de rug. Haar relatie ging na zes jaar uit en haar stiefbroertje is onlangs overleden. Nu ze zo veel is afgevallen kijkt ze weer positief vooruit.