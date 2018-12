Dronken automobilist rijdt Lidl in Dongen binnen, mogelijk ook onder invloed van drugs

Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk zat de man in zijn auto met draaiende motor te wachten op de parkeerplaats van de supermarkt aan de Windmolenweg. Rond halfnegen reed hij plotseling eerst door de geopende schuifdeuren van supermarkt. Vervolgens probeerde hij nog door een tweede paar dichte schuifdeuren te rijden.

Bestuurder aangehouden

Toen dat niet lukte, doordat de auto bleef steken op een mat, zette de man zijn auto in de achteruit. Hij gaf gas en botste tegen de pui van de supermarkt aan. De automobilist ging ervandoor. Door het opvallende signalement van de bestuurder en het kenteken van de auto kon hij korte tijd later thuis worden aangehouden.

De pui raakte licht beschadigd (Foto: Erik Peeters)

Waarom de man de winkel binnenreed, is nog niet bekend. Volgens de politie had de man 3,5 keer de toegestane hoeveelheid aan alcohol gedronken. Ook was hij mogelijk onder invloed van drugs. Het gaat om een bekende van de politie. De verdachte, een zogenoemde veelpleger, zit vast en wordt verhoord.

Geen gewonden

De winkel was geopend op het moment dat de auto binnenreed. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. "Het was op dat moment erg druk in de supermarkt. Als de man door de tweede pui was gereden, was er een zeer gevaarlijke situatie ontstaan", aldus Van Hooijdonk.

Medewerkers en klanten van de supermarkt zijn erg geschrokken. De winkel is gewoon open. Burgemeester Marina Starmans van de gemeente Dongen nam maandagochtend poolshoogte bij de supermarkt.