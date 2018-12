Een stapavond op Stratumseind door de ogen van de politievlogger Jan-Willem

De avond begon met een briefing op de commandopost. Daarna ging Jan-Willem, die werkt bij de Nationale Politie, met wijkagente Stephanie de straat op. "Even kijken hoe de mensen zich gedragen", vertelt Stephanie. "Over het algemeen hangt er een goede sfeer."

Bekijk hier de vlog van Jan-Willem over een stapavond in Eindhoven (en lees verder).

Wegsturen

Die hing er niet bij een café, waar de portier twee groepen had weggestuurd na een ruzie. "We hebben buiten hun verhaal even aangehoord", laat Stephanie weten. "Er is niet gebleken dat er letsel is ontstaan. Getuigen waren er niet. Alle partijen zijn weggestuurd van het Stratumseind."

Daarna ging Jan-Willem met Stephanie naar een café waar bij meisjes telefoons waren gestolen uit hun heuptasjes. Twee verdachten werden aangehouden, maar bij hen werden geen telefoons gevonden.

Fan

Maar tijdens zo'n horecadienst zijn er ook leuke momentjes. Zo wordt Jan-Willem op straat aangesproken door een heuse fan.

"Jij bent Jan-Willlem. Met jou wil ik een selfie!" Lachend stemt de politievlogger daarmee in. "Fijne avond en nog veel vlogs maken, hè!", wenst de fan Jan-Willem toe. "Vooral over Eindhoven!"

Wildplasser

Korte tijd later kwamen Jan-Willem en Stephanie in actie na het zien van een wildplasser in het uitgaansgebied. "Op twintig meter dan zes plaskruizen", wijst Jan-Willem. "En jij staat hier midden op het plein te pissen!" De wildplasser krijgt een bekeuring. "Je doet het zelf, dit is het risico", wijst Jan-Willem hem terecht.

Later in de nacht valt diezelfde man de agenten weer lastig. Dat komt hem op een boete voor openbare dronkenschap te staan.

'Bizar druk'

Na een reeks van dit soort kleine voorvallen, krijgen de agenten het aan het eind van hun dienst serieus druk, vanwege meerdere vechtpartijtjes. Er klinkt geschreeuw en gescheld. De politie te paard werd ingezet en meerdere mensen werden gearresteerd. "Omdraaien! Tegen de muur!"

"Er was helaas wat geweld nodig om deze verdachten aan te kunnen houden", blikt Jan-Willem terug. "Ik heb zelfs mijn wapenstok gebruikt omdat een grote groep aan het vechten was. Dat ging niet helemaal goed... Ik heb mezelf op mijn knie geraakt. Maar ook de verdachte, tegelijkertijd. Twee vliegen in één klap. De verdachte zit binnen."

'Pijn aan mijn knie'

Hij spreekt van een 'leuke dienst'. "Afgezien van die pijn aan mijn knie. Er gebeurde van alles. De collega's vlogen alle kanten op om snel vechtende mensen uit elkaar te halen. Daarna was het ook snel weer rustig. Op het totaal aantal bezoekers in de binnenstad viel het aantal incidenten wel mee."