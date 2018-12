Deel dit artikel:













Scooterrijder met kinderen achterop rijdt voetganger aan, vermoedelijk drank in het spel De politie trof een chaotische situatie aan (foto: Charles Mallo/SQ Vision Mediaprodukties)

OSS - Een vrouw is zondagavond in Oss aangereden door een scooterrijder die vermoedelijk onder de invloed van alcohol was. Ook zat de verdachte met zijn twee kinderen op de scooter toen hij de vrouw aanreed.

Geschreven door Michelle Peters

De aanrijding gebeurde rond kwart voor acht op de Oude Litherweg. De politieagenten troffen een chaotische situatie aan. De vrouw had veel pijn en de bestuurder van de scooter was nergens te bekennen. Even later gaf een omstander aan dat de bestuurder terug was en wees hem aan. De politie vermoedde dat hij te veel gedronken had en nam hem mee naar het bureau. Kinderen in tranen

Eenmaal op het bureau weigerde de verdachte mee te werken aan een blaastest. De politie heeft zijn rijbewijs ingenomen. Ook kwamen de agenten erachter dat de kinderen van de verdachte ook op de scooter zaten toen de aanrijding plaatsvond. Deze werden in tranen thuis aangetroffen. Er is een zorgmelding gemaakt. De voetgangster is naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft waarschijnlijk haar enkel gebroken. De politie zoekt nu de getuige die de verdachte op straat aanwees. Door de chaos zijn er geen gegevens genoteerd.