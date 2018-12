Deel dit artikel:













Tussen de college's door helpt Joan bij de voedselbank: 'Ze kunnen de steun hard gebruiken' Joan Giménez deelt flyers uit tijdens de actie 'Samen Sterk voor de Voedselbank' (Foto: Collin Beijk)

TILBURG - Voor de actie 'Samen voor de Voedselbank' komt zelfs hulp Barcelona. De Spaanse uitwisselingsstudent Joan Giménez wilde ook zijn steentje bijdragen aan de inzamelingsactie. Maandag stond hij al vroeg in de morgen posters op te hangen en flyers uit te delen. Omroep Brabant is de hele week on tour voor de actie ‘Samen voor de Voedselbank’.

Geschreven door Collin Beijk

"Ik wil iets bijdragen aan de stad waar ik woon en er zijn veel mensen in nood die de hulp van de voedselbank goed kunnen gebruiken", vertelt de student aan de Universiteit van Tilburg. Toen Giménez in de stad kwam wonen, wilde hij graag vrijwilligerswerk doen voor een organisatie die goed werk voor de stad en haar inwoners doet. "Na een korte zoektocht kwam ik bij de voedselbank terecht." De student is maar een paar maanden in Tilburg, maar hij wil zijn vrije tijd tussen de colleges door 'nuttig' besteden. Al voor acht uur hielp hij het team van Omroep Brabant met de inzamelingsactie bij het winkelcentrum aan de Jan Heijnsstraat in Tilburg. "Ik heb straks nog een college, maar daarna kom ik weer terug om te helpen," vertelt hij. Aandacht

Dat Giménez ineens ook op de televisie en radio te zien en horen is, had hij niet verwacht. Hij vindt het wel grappig, maar belangrijker vindt hij dat het goede werk van de voedselbank onder de aandacht komt. "Ze doen goed en belangrijk werk en ze kunnen de steun hard gebruiken." De Brabantse voedselbanken hebben niet alleen houdbare producten nodig. Ook extra handjes zijn van harte welkom. Er zijn bijvoorbeeld ook buiten de actie om vrijwilligers nodig om producten op te halen, in te pakken of pakketten uit te delen. Inzamelpunten

Ben je nou niet in de gelegenheid om naar de ‘Voedselbank on Tour’-karavaan te komen en je wil toch wat doneren? Dan kan dat bij één van de 150 inzamelpunten verspreid door heel Brabant. Dus er zit er vast eentje in de buurt.