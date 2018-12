Deel dit artikel:













A67 richting Eindhoven weer open na ongeval met aanhanger A67 dicht door geschaarde aanhanger. (Foto: Rijkswaterstaat)

EINDHOVEN - De A67 van Someren in de richting van Eindhoven was sinds maandagmiddag drie uur enige tijd afgesloten. Dit kwam door een geschaarde aanhanger tussen Someren en Geldrop. Inmiddels zijn de problemen voorbij en is de weg weer open.

Geschreven door Femke de Jong

Het verkeer richting Eindhoven kon beter omrijden. Dit zorgde voor een vertraging van dertig minuten.